Poedelnaakte man gefilmd in centrum van Geraardsbergen

Geraardsbergen Grotere kans op boete voor inwoners en wielertoe­ris­ten die zwerfvuil dumpen

Op zaterdag 2 april passeren duizenden wielertoeristen in Geraardsbergen voor We Ride Flanders. “Dat brengt heel wat animo naar onze stad, maar brengt ook heel wat zwerfvuil met zich mee. Daarom zetten we morgen OVAM-vaststellers in. Zij controleren op zwerfvuil en wie betrapt wordt - wielertoerist of burger - krijgt een GAS-boete", waarschuwt schepen van Milieu Stephan De Prez (Open Vld).

1 april