PAULO zoekt meer dan 160 Oost-Vlaamse politie-inspecteurs.

Kandidaat politie-inspecteurs kunnen zich tijdens de infodag uitgebreid informeren over zowel de selectieproeven, de basisopleiding als de loopbaanmogelijkheden bij de politie. Dat de Politieopleiding van PAULO staat voor levensecht leren wordt tijdens de infodag aangetoond met heel wat demonstraties: zelfverdediging, schietoefeningen, de hondenpatrouille, politiedrones, motoragenten en verder is er ook een demo openbare orde.

“Wie de infodag van PAULO bezoekt, komt niet alleen meer te weten over het leven op de politieschool. Dankzij een goede samenwerking met de lokale en federale politiediensten kunnen we een programma aanbieden dat de bezoekers ook informeert over de selectieprocedure voor inspecteur en de jobmogelijkheden bij de politie. Niet minder dan 200 medewerkers staan klaar om meer dan 1 000 bezoekers te ontvangen op de campus. Er is dan ook een grote behoefte aan politie-inspecteurs; in Oost-Vlaanderen willen we dit jaar meer dan 160 inspecteurs opleiden", zegt gedeputeerde Kurt Moens.