Ouders krijgen ondersteuning bij het gebruik van Smartschool

Voor de meeste scholen is Smartschool het belangrijkste communicatiemiddel met ouders en leerlingen. Over punten, taken, nieuwsberichten, de ouderavond en het gedrag van zoon of dochter wordt vaak enkel nog via Smartschool gecommuniceerd. “Niet alle ouders zijn mee met de toegenomen digitalisering in het onderwijs. De scholen stellen vast dat heel wat ouders niet inloggen op Smartschool, waardoor ze veel informatie missen. In samenwerking met het Huis van het kind en Ligo (vroeger Basiseducatie), organiseren we daarom in verschillende scholen infosessies om ouders wegwijs te maken", zegt onderwijsopbouwwerker secundair onderwijs bij Saamo in Geraardsbergen Lech Schelfout.