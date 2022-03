Opnieuw meer besmettingen in Geraardsbergen: voorzichtigheid blijft aangewezen

Ondanks het stijgend aantal besmettingen is er geen reden tot ongerustheid. “Voorzichtigheid is wel aangewezen. Na een lange periode waarin weinig mocht, deed het deugd om al het volk te zien op de evenementen in onze stad. We merken echter dat het coronavirus nog niet verslagen is. Daarom roepen we onze inwoners op om voorzichtig te zijn en de basismaatregelen te blijven volgen. Voor zichzelf en alle anderen”, zegt burgemeester Guido De Padt.