Opendeurdag in 't Karmelieten

Geraardsbergen/Ninove Motorbende verdacht van productie syntheti­sche drugs: twaalf verdachten aangehou­den

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van de grootschalige productie van synthetische drugs. De bende was actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Twaalf verdachten werden voorgeleid voor de onderzoekersrechter in Oudenaarde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

31 maart