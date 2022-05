Opendeurdag in OZC Sint-Vincentius

De zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking wil omwonenden, sympathisanten en werkzoekenden laten kennismaken met de boeiende leefwereld achter haar muren. “Eigenlijk wilden we in 2020 al deelnemen aan Dag van de Zorg, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten”, zegt algemeen directeur Ann Taelemans. “Dat het ergste nu achter de rug lijkt, is een extra reden om van deze editie een feest te maken. Bezoekers kunnen op eigen tempo een parcours volgen langs meer dan twintig infostanden, een blik werpen achter de schermen of meer te weten komen over onze toekomstplannen. Maar bovenal willen we onze bijzondere doelgroep in de kijker zetten.”