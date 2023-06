Onderzoek naar poging ontvoering van kind in wijk Overpoort

WEER. Kans op redelijk helder weer in Geraards­ber­gen vanochtend

Vandaag begint de dag in Geraardsbergen met bewolkt maar droog weer dat overgaat in regen later op de avond, rond 22 uur. De regen zal ongeveer 2 uur aanhouden. De temperatuur loopt op tot 26 graden graden met een zwakke wind uit het zuidwesten.