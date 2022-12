Ondernemers en politiek gaan in debat over de toekomst van Geraardsbergen

Er is heel wat ambitie bij de Geraardsbergse bedrijven om te groeien en te ondernemen in de stad, zo blijkt op de Voka Politica Geraardsbergen, een initiatief van Voka Oost-Vlaanderen, waarbij het stadsbestuur in dialoog gaat over uitdagingen die de regio kent. Directeurs voor de regio Jan Van Gyseghem en Christel Geltmeyer zijn enthousiast over de wederzijdse interesse van politiek en bedrijfsleven. “Bijeenkomsten als deze zijn cruciaal om bezorgdheden langs weerskanten te laten horen. Door in te gaan op mobiliteits-, vergunnings- en arbeidsmarktdossiers krijgen bedrijven de kans om de laatste stand van zaken na te vragen, maar ook om specifieke gevoeligheden aan te kaarten.”