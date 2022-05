Omwonenden kunnen participeren in Storm-windpark: infovergadering op 1 juni

GeraardsbergenDe inwoners van Geraardsbergen kunnen mee investeren in het Storm-windpark en zo delen in de winst. Ze kunnen zich inschrijven vanaf 1 juni tot en met 30 juni.

Het Storm-windpark in Geraardsbergen bestaat uit één windturbine ten zuiden van bedrijventerrein Schendelbeke. De bouw van de windturbine is onlangs afgerond. Binnenkort is het windpark operationeel en zal het voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo’n 3.500 gezinnen. Storm biedt aan de inwoners van Geraardsbergen en Lierde de mogelijkheid om mee te investeren in het windpark en zo te delen in de winsten. Daartoe werd de coöperatieve Storm CV opgericht, waarvan elke inwoner van Geraardsbergen en Lierde medeaandeelhouder kan worden. De medeaandeelhouders krijgen een rendement op hun investering.

Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen. De coöperatieve investeert die opbrengsten in het Storm-windpark in Geraardsbergen. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. Sinds de oprichting van Storm CV in 2014 werd al elk jaar een stabiel dividend van 5% uitgekeerd.

Storm organiseert een informatievergadering waarop meer toelichting gegeven wordt over het windpark en de mogelijkheid om mee te investeren. Alle geïnteresseerden uit Geraardsbergen en Lierde zijn van harte welkom. De informatievergadering vindt plaats op woensdag 1 juni om 19.30 uur in polyvalente zaal De Doos in de Onkerzelestraat 280 in Geraardsbergen.

Meer info via www.storm.be.