Omgeving spoorwegdoorgang Reepstraat wordt veiliger voor fietser en voetganger

GeraardsbergenDe Reepstraat, Felicien Cauwelstraat en Molendreef in Nederboelare worden vanaf 1 september omgevormd tot fietsstraten. “Het is een eerste stap om - na het proefproject dat recent afliep - de wijdere omgeving rond de spoorwegdoorgang in de Reepstraat veiliger te maken voor fietsers en voetgangers", kondigt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) aan.

Naar aanleiding van vele meldingen over de onveiligheid voor zwakke weggebruikers werd de spoorwegdoorgang in de Reepstraat recent tijdelijk verkeersvrij gemaakt. De proefperiode werd via een ruime bevraging bij de dorpsraad, omwonenden, handelaars, klanten, de fietsersbond en Fietscampagne vzw geëvalueerd. Daarbij werd ook het advies van de dienst Mobiliteit en de lokale politie meegenomen. Onlangs werden de betrokkenen ingelicht over de resultaten van de bevraging en het uitgewerkte voorstel.

Minder sluipverkeer

“Het was een dynamische vergadering waarbij alle aanwezigen op een constructieve manier en rekening houdend met elkaars standpunten - hoe verschillend die soms ook waren - akkoord gingen met het voorstel om de Reepstraat (van de Gentsestraat tot de Felicien Cauwelstraat), de Felicien Cauwelstraat en de Molendreef vanaf 1 september om te vormen tot fietsstraten. Zo kunnen jongeren ook vanuit Deftinge en Lierde veilig van thuis naar hun school fietsen. Tegelijkertijd verminderen de fietsstraten het sluipverkeer”, zegt schepen van Fernand Van Trimpont.

Volledig scherm Geraardsbergen: Ook de Molendreef wordt een fietsstraat. © Frank Eeckhout

Oversteekplaatsen

In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook het kruispunt van de Zonnebloemstraat met de Gentsestraat veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. “De oversteekplaatsen worden aangepast, de fietspaden geaccentueerd en er wordt voldoende verlichting voorzien. De politie zal het foutief en hinderlijk parkeren in de Gentsestraat en Felicien Cauwelstraat aanpakken. Om de verkeersdoorstroming in de schoolomgevingen niet te hinderen stemt ILvA de uren van afvalophaling voortaan beter af op de schoolspits. Op die manier wordt geen afval opgehaald vlak voor of na schooltijd", gaat de schepen verder.

Geluisterd naar de mensen

“Na vele jaren van meldingen over de onveiligheid voor de zwakke weggebruiker aan ’t Holleken pakken we de verkeerssituatie er grondig aan. We hebben geluisterd naar de mensen en getracht om de soms heel uiteenlopende meningen en behoeften te verzoenen. Niet enkel de spoorwegdoorgang wordt aangepakt, maar meteen de brede schoolomgeving”, besluit Van Trimpont. De nodige wegmarkeringen en verkeersborden worden in de drie straten aangebracht. Aan de gemeenteraad wordt in april ook voorgelegd om de wijdere omgeving vanaf 1 september aan te pakken.