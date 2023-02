Nieuwe poging om stuwencomplex op Dender te vernieuwen: “Ruim vijf jaar tijd gehad om huiswerk goed te maken”

Avelgem/Ronse/Brakel “Alexander kreeg één keer strafstu­die... hij had zijn auto ‘vermomd’ als politiewa­gen”: directeur en schepen op rust Jules (79) ontvangt premier

Jules Lampole (79), sinds eind vorig jaar schepen op rust na een politieke carrière van meer dan twee decennia, had nog een laatste missie. De premier voor een panelgesprek naar Avelgem halen. Ook omdat Alexander De Croo nog leerling was van Jules, toen laatstgenoemde studieprefect (directeur) was van het Koninklijk Atheneum in Ronse. “Alexander was toen nog een timide jongen.”