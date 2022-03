Nieuw Ophasselts Toneel brengt De Naamlozen

De Naamlozen is een vertelling over doodgewone mensen in een volkse wijk, ergens in het Vlaanderen van de jaren 60. Over een reis met de autobus, over willen meegaan, of toch niet. Over leugens en bedrog, over passionele verlangens en onbeantwoorde liefdes en over onderhuidse spanningen die uiteen spatten. Soms zoet, dan weer zout, soms heerlijk pikant. Maar ook een keer onthutsend. Voor meer info en reservaties kan je terecht op www.not-online.be of op het nummer 0475/22.51.13.