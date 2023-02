Natuurbeheerplan op de zuidoostelijke flankhellingen van de Dender goedgekeurd

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van een Bretoense Galette tot Maltesers: van deze pannenkoe­ken smul je op Maria Lichtmis in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Op 2 februari is het Maria Lichtmis: het feest bij uitstek om zonder schuldgevoel pannenkoeken te eten. Wij lijsten zeven leuke pannenkoekenhuisjes in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen voor jullie op. Van Elwin’s Pancakes in Aalst tot Groot Geluk in Aaigem: op Maria Lichtmis vind je bij deze zaken een speciale pannenkoek voor iedereen.

