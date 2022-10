Nationale dag van de stilte in De Helix

wielrennen junioren Steffen De Schuyte­neer haalde in Keizer der Junioren alle podia: “Geen eindzege, maar ik mag niet klagen”

Tweede in de openingsetappe in Pittem, winst in de individuele tijdrit in Wulpen en derde in de slotrit in Koksijde. Steffen De Schuyteneer heeft een uitstekende Keizer der Junioren achter de rug. Toch moest hij de eindzege aan Lars Vanden Heede, winnaar van de eerste rit, laten.

19 september