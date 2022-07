Na twee coronajaren bezorgt Anny kansarme kinderen opnieuw mooie vakantie: Verschillende bekende gezichten komen op bezoek

BiJeVa vzw zet zich al 17 jaar in om kinderarmoede te verzachten. De vereniging organiseert verschillende activiteiten. In juli is er normaal jaarlijks een buitenhuisvakantie voor kansarme kinderen op het provinciaal domein ‘De Gavers’ in Geraardsbergen met overnachting in jeugdherberg ‘t Schipken. Tegen amper 25 euro per kind kunnen kinderen genieten van een onbezorgde vakantieweek. Door de coronacrisis was dat al twee jaar geleden. “Meer dan de helft van de kinderen zijn nieuwe kinderen”, zegt Anny De Windt. “De kinderen zijn intussen ouder geworden en we richten ons tot kinderen van 6 tot 13 jaar. Al zijn er dit jaar ook drie kinderen van 15 en twee van 14 jaar mee én ook een jongetje van 5 jaar. Zijn broer ging eerder al met ons mee en hij had hem er al veel over horen vertellen. Hij had ons gezegd dat hij zich al zelf kon wassen en aankleden om toch mee te kunnen.”