Na sociaal woonproject in Goeferdinge nu ook nieuwe woonwijk in Idegem klaar: “1.835 kandidaat-huurders en 47 kandidaat-kopers staan op wachtlijst voor betaalbare thuis in Geraardsbergen”

Galmaarden Bewoonster gewond nadat houten terras vuur vat: zon ligt mogelijk aan de oorzaak

Een woning in de straat Sint-Leonardus in Galmaarden heeft maandagmiddag schade opgelopen, nadat er aan een houten terras op een plat dak brand is uitgebroken. Een bewoonster moest naar het ziekenhuis.

11 juli