N-VA afdelingen vragen betere treinverbindingen in Denderstreek

In de praktijk doen pendelaars er vaak een uur langer over om van Ninove of Geraardsbergen naar Aalst te reizen omdat ze in Denderleeuw hun aansluiting missen door vertraging. “Veel scholieren en pendelaars komen niet alleen te laat aan op school of werk. Het openbaar vervoer verliest in de Denderstreek ook aan kracht, wat in strijd is met de basisbereikbaarheid en de mobiliteitsswitch die de Vlaamse overheid wil nastreven. Veel pendelaar schakelen hierdoor over op de wagen", aldus Roggeman.