Motorbende verdacht van productie synthetische drugs: twaalf verdachten aangehouden

Zwevezele/Oudenaarde Drugslabo ontdekt boven garages achter woonblok: “We vonden het al vreemd dat er vooral ’s nachts beweging was”

“Werden er onder onze neus gevaarlijke pillen geproduceerd?” Dat vragen de hoofdzakelijk gepensioneerde bewoners van de residentie Poorthof in Zwevezele zich af nadat tijdens een huiszoeking in een opslagruimte achter het gebouw tientallen blauwe vaten met chemische producten in beslag werden genomen. “We dachten dat er iets niet pluis was, maar hier staan we toch wel even van te kijken.”

24 februari