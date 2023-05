Missionaris uit Idegem opgenomen in Vlaamse Canon

Opmerkelijke passage in de Vlaamse Canon: Pedro De Gante (Pieter van der Moere). Deze missionaris uit Idegem reisde in 1523 van Gent naar Tenochtitlan, het huidige Mexico-Stad. Op het Amerikaanse continent was hij een van de eerste Vlaamse getuigen van de verwoestingen aangericht door de Europese kolonisatoren.