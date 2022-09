Meerdere bestuurders leggen positieve drugtest af

Geraardsbergen/Lierde Foute party voor mensen met een beperking

Fofoli vzw organiseert op vrijdag 30 september de derde editie van Fout for Life in OC De Lier in Lierde. De opbrengst gaat naar OZC Sint-Vincentius, een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Geraardsbergen.

20 september