Meer ruïne dan kasteel: is er überhaupt nog iemand geïnteresseerd in beschermd kasteel van Viane?

COLD CASE. “De enige getuige is een baby van 1 jaar”: ondanks DNA-be­wijs is moordenaar van Gabriela (35) al 21 jaar spoorloos

“Vroeg of laat gaat hij in de fout en dan hebben we hem.” Maar de speurders wachten er ondertussen al 21 jaar op. De statige Rembrandtdreef in Overijse was destijds het toneel van een gruwelijke moord. Gabriëla, een Tsjechische vrouw van 35, wordt om het leven gebracht door een onbekende indringer. Een verdieping hoger ligt haar baby van amper 1 jaar vredig te slapen. Lees hier hoe de dader - ondanks DNA op het moordwapen - toch uit handen van de speurders weet te blijven.