Meer dan 10.000 interventies, sterke stijging cybercrime en veel pv’s gsm achter het stuur: een blik op het jaarverslag van politie Geraardsbergen/Lierde

Duurzaam

Sinds vorig jaar zijn we afgestapt van het uitgeschreven jaarverslag in boekvorm en zoeken we steeds naar een originele manier om het werk dat we als korps hebben verricht over te brengen. Ondertussen is er online heel wat mogelijk én digitaal betekent ook duurzaam want printen hoeft niet meer. Onze cijfers verdienen een verhaal en dat hebben we proberen te brengen op een visueel aantrekkelijke manier. Via de URL https://pz5428-jaarverslag.my.canva.site/ vliegt de kijker al scrollend door het jaar 2021.” zegt Karolien De Turck met enige trots.