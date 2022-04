Marcia Verhulst begeleidt jongeren met autisme: “Als het een therapeutische meerwaarde heeft, ben ik open over mijn diagnose”

Marcia Verhulst woont samen met haar hulphond Daisy, een chocoladebruine labrador, in Geraardsbergen. Als kleuter had ze al het gevoel dat ze anders was. “Ik was het stille, teruggetrokken meisje dat niet meteen helemaal mee kon spelen met de spelletjes die de andere meisjes deden. Het lukte mij beter met de jongensspelletjes.”

“In de lagere school werd ik gepest en had ik niet echt vrienden”, herinnert Marcia zich nog. “Ik ging vaak met één klasgenootje om, waar ik mezelf soms helemaal aan vastklampte. Ook in de pubertijd werd ik gepest en vond ik nauwelijks aansluiting bij leeftijdsgenoten en leerkrachten. Ik ging meer ‘fladderen’ tussen groepjes. Ik hoorde bij iedereen, en tegelijkertijd hoorde ik bij niemand.”

Studentenperiode

“De studentenperiode was voor mij aangenamer”, zegt Verhulst. Ze volgde meerdere opleidingen aan hogescholen en de universiteit binnen de velden van de psychologie en de orthopedagogie. “Ik kon mezelf verder verdiepen in onderwerpen die mij interesseren en ik had structuur in mijn leven. Het was wel stresserend op studievlak. Omdat ik faalangst heb en perfectionistisch ben, waren groepswerken voor mij niet evident.”

“Tijdens mijn masteropleiding in de psychologie kreeg ik op 23-jarige leeftijd de diagnose dyslexie, waardoor ik enkele faciliteiten kreeg die mij rust brachten. Zo mocht ik examens afleggen in een rustigere ruimte”, vertelt Verhulst. “Ik was toen nog niet gediagnosticeerd met autisme, dus recht op specifieke ondersteuning hiervoor had ik helaas niet. Toch was de studentenperiode ook rustgevend, omdat ik voor het eerst gemeenschappelijke interesses had met medestudenten en omdat ik veel leerde, wat mijn leerhonger stilde.”

Late diagnose

De diagnose autisme kreeg Marcia Verhulst pas op 28-jarige leeftijd, tegelijkertijd met de diagnose ADHD. Dit was voor haar vooral een bevestiging van wat ze al wist. “De dingen waar de kinderen met autisme op vastliepen op auti-kampen (een kamp, specifiek voor kinderen met autisme, red.), daar liep ik als begeleidster ook op vast. Wat hen hielp qua visualisatie, zoals pictogrammen of foto’s van diverse ruimtes en activiteiten en een planning, dat hielp mij ook.”

“Mijn late diagnose heeft ervoor gezorgd da ik veel levenservaring heb opgedaan die ik anders misschien niet had. En toen ik in mijn opleiding aan de hogeschool les kreeg over autisme herkende ik me nog meer in de kenmerken van autisme en wist ik het zeker.” Na het afstuderen heb ik dan ook besloten om een diagnostisch onderzoek te laten doen, omdat ik problemen ondervond met onder meer vriendschappen onderhouden en vrijetijdsbesteding.”

In haar late diagnose ziet Verhulst zowel voor- als nadelen. “Een vroegere diagnose had mij misschien behoed voor diverse faalervaringen, doordat ik op jongere leeftijd ondersteuning had kunnen krijgen. Toch heeft mijn late diagnose ook als voordeel dat ik heb leren doorzetten en observeren en daardoor heb ik ook veel levenservaring opgedaan die ik anders misschien niet had verkregen.”

Uitdagingen

Ondertussen heeft Verhulst dagelijks te kampen met verschillende uitdagingen. “Ik heb veel problemen met planningen maken en het oplossen van problemen. Dat merk ik vooral bij het regelen van mijn administratie. Ik zie zoveel details, dat het geheel soms zoek is.”

“Ook het huishouden doen is heel moeilijk. Door een beperkter energiepijl kan ik dat niet combineren met werken. Ik kies er met plezier voor om te werken, maar heb hierdoor wel hulp nodig in het huishouden.”

Daarnaast heeft Verhulst ook diverse zintuiglijke gevoeligheden. “Auditief en visueel ben ik enorm snel overprikkeld. Alles wat ik zie en hoor, komt harder binnen bij mij. Ik vind het ook lastig om sommige stoffen aan te raken. Ik zal bijvoorbeeld nooit een fleece dragen. Op gebied van smaak ben ik vaak onderprikkeld en daardoor ben ik bijvoorbeeld een hele moeilijke eter.”

Autisme als kracht

In het verleden zag niet iedereen de krachten van Marcia. “Tijdens het solliciteren heb ik niet verteld dat ik autisme heb. Ik wilde niet dat men met vooroordelen naar mij ging kijken. Er is nog niet zoveel geweten over vrouwen met autisme die ook nog eens een hogere intelligentie hebben, en al zeker niet in de sociale sector.”

Quote “Tijdens het sollicite­ren heb ik niet verteld dat ik autisme heb. Ik wilde niet dat men met vooroorde­len naar mij ging kijken”

“Helaas ben ik uitgevallen met een autistische burn-out na mezelf jarenlang meer dan honderd procent te hebben ingezet en veel te hebben gecompenseerd. Toen heb ik het moeten vertellen. Jamer genoeg waren enkele collega’s bevooroordeeld.”

Ondertussen heeft Marcia Verhulst al veertien jaar een eigen praktijk waar ze werkt als psycholoog met een specialisatie in autisme. Ze vat haar behandelingen steeds aan zonder vooroordelen en kijkt naar wat haar patiënten nodig hebben, vertrekkende vanuit hun eigen kwaliteiten. “Als het een therapeutische meerwaarde heeft of een kind vraagt het mij, ben ik open over mijn diagnose. Bepaalde kinderen vinden het geweldig en vertellen wat hen bezighoudt, nemen tips goed op en willen dingen uitproberen.”

“Ook ouders vinden het heel positief, omdat ik aan dingen denk waar anderen niet bij stilstaan. Ik zie wat de noden van de kinderen en jongeren zijn en doordat ik het herken, kan ik hen coachen om te (over)leven in deze wereld. Kinderen, jongeren en hun ouders meenemen in de wondere wereld van autisme, is het meest fantastische dat er is.”

LEES OOK