Man en vrouw zwaargewond bij uitslaande brand in Geraardsbergen, buren geëvacueerd

Pajottenland Burgemees­ters Pajotten­land kanten zich tegen ‘Luikse rebellie’: “Eén foute redenering kan al levens kosten”

13 april De gouverneur en enkele burgemeesters in de provincie Luik laten toe dat horecazaken hun terrassen openen vanaf 1 mei, ook als het Overlegcomité er nu woensdag anders over beslist. De Pajotse burgemeesters hebben er zo hun eigen mening over. “Het is momenteel allesbehalve een goed idee om solo de weg op te gaan.”