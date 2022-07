Mama's Jasje en Gigant komen woensdag naar 'Muziek in 't Park’

Heb jij op woensdagavond 13 juli nog geen plannen en heb je zin om je avond op te vullen met muziek? Kom dan zeker een kijkje nemen op ‘Muziek in ‘t Park’ in Geraardsbergen. Vanaf 19.30 uur kan je terecht in het Abdijpark voor concerten van Mama’s Jasje en Gigant. De concerten op woensdagavond zijn volledig gratis. Kan jij er deze week niet bij zijn? Niet getreurd, want juli telt na deze week nog twee woensdagen waarop je kan losgaan op de beste muziek. Op woensdag 20 juli zorgen Alice Mae & Les Copines voor een feestje en op woensdag 27 juli sluiten One Zillion DB & Hammertime ‘Muziek in ‘t Park’ af. Meer informatie vind je hier.