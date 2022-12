Lokale politie roept hulp inwoners in om inbrakengolf te stoppen

Vollezele Reclamebu­reau CASTAAR sleept twee prijzen in de wacht: “We hebben dankzij ons succes al heel wat goede doelen kunnen steunen”

Reclamebureau CASTAAR uit Vollezele mocht dit jaar niet één, maar wel twee prijzen mee naar huis nemen. Zo werd het tweede in de categorie ‘Beloftevolle kmo van het jaar 2022’ én belandde het agency met CASTAAR FOUNDATION ook nog op de tweede plaats in de categorie welzijn op de eerste editie van de Trends Impact Awards. De foundation gebruikt haar opbrengsten bijvoorbeeld om goede doelen te steunen of om projecten op te starten.

6 december