Lionsclub doneert werkmateriaal aan GO! atheneum Geraardsbergen

Kom helemaal tot rust tijdens deze wandeling door verschil­len­de bossen in Geraards­ber­gen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Internationale Dag van het Bos. Zo wandel je in Geraardsbergen door het Raspaille-, Moerbeke- en Karkoolbos.