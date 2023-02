Lewis zorgt voor viergeslacht in Zarlardinge

Hoe draag je als opvoeder bij tot het zelfver­trou­wen van kinderen en jongeren? Ontdek het tijdens de lezing van Luk Dewulf

Vraag jij je als ouder, leerkracht of opvoeder soms af hoe je kinderen en jongeren best kan ondersteunen bij hun zoektocht naar hun talenten? Of hoe je kan bijdragen aan hun zelfvertrouwen? Dan is deze lezing op 9 maart misschien wel interessant voor jou.