Letsers vieren tiende verjaardag: "Op eigentijdse manier samenwerken"

LETS staat voor Local Exchange and Trading System en ontstond in de jaren ’80 in Canada. Deze manier van samenwerken verspreidde zich sindsdien over de hele wereld. “Voor ons is LETS gewoonweg een eigentijdse manier van samenwerken. Mensen helpen elkaar door diensten of goederen te ruilen en dit binnen het netwerk van een lokale groep. Hiervoor verhandelen we ’LETS-punten’ via digitale weg. In de regio rond Geraardsbergen hanteren we hiervoor Muurkes als digitale LETS-vergoeding", legt Hilde Van Dixhoorn uit.

Oplossing vinden

Je kan het zo gek niet bedenken of je kan een oplossing voor iets vinden via LETS. “Je hebt bijvoorbeeld een computer probleem, onverwacht een babysit nodig, belandt in het ziekenhuis en hebt iemand nodig om je huisdieren te verzorgen, je kan hulp gebruiken om je spullen naar het containerpark te brengen, je wil een feestje organiseren en hebt nog helpende handen nodig of iemand is in quarantaine en kan geen boodschappen doen. Anderzijds kan je ook goederen verletsen: bijvoorbeeld tweedehandskledij of een kastje. Je kan een vraag in de groep stellen en er is altijd wel iemand die je kan helpen of interesse heeft in de goederen die je wil verletsen. En last but not least is letsen bovendien een fijne manier om nieuwe mensen te leren kennen", gaat Hilde verder.