Leerlingen trekken zich opnieuw niks aan van verkleedverbod door directie... en halen slag thuis

Voor 100-dagen verklede leerlingen mogen school niet in: "Dat wordt een dagje spijbelen"

Ze waren verwittigd dat het niet mocht maar toch trokken heel wat laatstejaars van Atheneum Geraardsbergen maandag verkleed naar school. “Dat is een traditie in de week van 100 dagen", klinkt het. Maar dat was buiten de directie gerekend. Het was andere kledij aantrekken of naar huis terugkeren. Welke sancties riskeren de leerlingen nu?