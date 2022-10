Leerlingen ‘5 Delta’ van GO! Atheneum leren in Italië over klimaatverandering tijdens Erasmusuitwisseling

“Met 5 Delta zijn we vorig jaar gestart met een STEAM-project waarbij we samen met vijf andere landen samenkomen om na te denken over STEAM-onderwerpen”, vertelt Hannelore Meganck, begeleidster van de leerlingen in Italië en leerkracht in de Deltawerking – de werking voor hoogbegaafden. “Met STEAM focussen we ons op wetenschap, technologie, engineering, wiskunde en het aspect omtrent taal, kunst, cultuur- en gedragswetenschappen.”

“In Italië ligt de focus op climate change. We hebben maandag al workshops gehad omtrent ecosystemen en een analyse van het klimaat. We kregen ook een korte informele les Italiaans. Dinsdag zijn we, na een gastles van een marinebioloog, de impact van het klimaat gaan onderzoeken a.d.h.v. een onderzoeksopdracht in een natuurreservaat net buiten Vasto. Woensdag hebben we onze bevindingen van dinsdag geanalyseerd. Daarnaast zullen we een blik werpen op de toekomst, door te antwoorden op de vraag: ‘Welke verantwoordelijkheid heeft de mensheid tegenover het klimaat?’. Donderdag en vrijdag zullen we ons focussen op het cultureel aspect van het STEAM-project. Zo gaan we Napels bezoeken en reflecteren over onze rol binnen het behoud van cultuur in deze wereldstad.”