Landbouwers voeren actie tegen ‘Kwartier van de toekomst’ in Geraardsbergen

Met het project ‘Kwartier van de toekomst’ dat Defensie lanceerde, worden twee nieuwe kwartieren beoogd in België: één in Charleroi en een tweede op een nog te bepalen plaats in Oost-Vlaanderen. Geraardsbergen heeft een kandidatuur ingediend om het ‘Kwartier van de toekomst’ te verwelkomen in de stad. De initiatiefnemers van de actie noemen dat een opdoffer voor de landbouw en stellen dat de gronden die werden opgenomen in het projectvoorstel tot de beste landbouwgrond van Geraardsbergen behoren, namelijk niet-erosiegevoelig akkerland, wat in de omstreken van Geraardsbergen vrij zeldzaam zou zijn.

Een twintigtal landbouwers hebben deze gronden naar eigen zeggen broodnodig voor de exploitatie van hun bedrijf. Daarom plaatsen ze tractoren op de Godsbergkouter en voerden ze actie, die werd gedragen vanuit de bedrijfsgilde Geraardsbergen en werd ondersteund door omwonenden die een kazerne in hun achtertuin niet zien zitten. “Liefst 70 hectare, of 150 voetbalvelden vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd”, vertelt Patrick Mertens, voorzitter van de bedrijfsgilde Geraardsbergen. “De bedoeling van deze actie is om met lokale landbouwers en burgers de minister of legertop - of wie hier ook over beslist - op andere gedachten te brengen.”

Hij wijst er ook op dat de Vlaamse regering met haar bouwshift recent nog besliste om een halt toe te roepen aan onnodige inname van open ruimte. “Deze kandidatuur lijkt van de pot gerukt, zeker als men weet dat er in Oost-Vlaanderen verschillende militaire locaties niet meer of deels gebruikt worden of zelfs recent herbestemd werden. De druk op onze landbouwers is vandaag al enorm, zeker in deze regio (stikstofdossier). Dit wordt nog eens vergroot door dergelijke initiatieven ook in open landbouwgebied te realiseren.”

Volledig scherm Lokale landbouwers hebben maandagnamiddag een actie gevoerd op de Godsbergkouter om hun ontgoocheling en ongenoegen duidelijk te maken over de kandidatuur van de stad Geraardsbergen als ‘Kwartier van de toekomst’. © rv

