Laatstejaars Atheneum pikken verkleedverbod voor 100-dagen niet: leerlingen opnieuw massaal verkleed naar school

Wielrennen juniores Steffen De Schuyte­neer is klaar voor Pa­rijs-Rou­baix: “PK tijdrijden was een goede opwarmer”

Steffen De Schuyteneer is sterk aan het seizoen begonnen. In het PK tijdrijden bevestigde hij zijn favorietenstatus met winst. Hij haalde het van Milan Van Den Haute en Stian Van Oudenhove. De provinciale titel toont andermaal aan dat de junior uit Geraardsbergen klaar is voor het grote werk. Dat komt er zondag aan met Parijs-Roubaix.