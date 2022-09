KWB schenkt kinderboeken aan Oekraïense kinderen

Galmaarden Vijfdelige cursus werken met computer in GC Baljuwhuis

Vanaf 20 september kan je in GC Baljuwhuis een basiscursus computer en internet volgen. Dat is een initiatief van Avansa Halle-Vilvoorde, in samenwerking met het gemeenschapscentrum en de gemeente. Vijf voormiddagen lang worden beginners wegwijs gemaakt in de wondere wereld van computers.

9 september