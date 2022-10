Kunstacademie haalt recordaantal inschrijvingen

Onder meer dankzij nauwe samenwerkingen met verschillende scholen vinden jong en oud de weg naar de academie. “Het doet ongelooflijk veel deugd om te zien dat meer en meer mensen de weg naar de Kunstacademie vinden. Meer dan 2.100 inschrijvingen, dat is geen evident aantal, zeker als je weet dat corona een heel grote impact had op de werking van de Kunstacademie”, zegt waarnemend directeur Martine Rouquart.

Sommige formules hebben hun succes al meer dan bewezen. Daarom gaat de Kunstacademie ook dit schooljaar twee nieuwe kunstkuurprojecten aan. Het totaal over de voorbije jaren heen komt daarmee op zeven. Dankzij Kunstkuur kunnen de kunstleerkrachten van de academie hun expertise en klasvloer delen met hun collega’s uit het dagonderwijs. Leerlingen komen tijdens de lesuren van de dagschool fysiek naar de Kunstacademie. Ze beleven er cultuur in de praktijk, ontwikkelen hun talenten en leren de Kunstacademie kennen.

De Kunstacademie blijft daarnaast investeren in nieuwe projecten. Zo organiseert ze op 27 oktober SPOOKademie. Iedereen kan dan de academie ontdekken in ware halloweensfeer met griezelige concerten, akelige voorstellingen en veel meer. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van de Kunstacademie. Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont kijkt met enthousiasme uit naar het verloop van dit schooljaar: “Muziek, beeld, woord, dans of circus. Waar haar/zijn talent ook ligt, iedereen kan terecht in de Kunstacademie. We blijven elke dag werken aan een uitdagend en tegelijkertijd toegankelijk programma zodat elke burger de kans krijgt om zich artistiek te ontwikkelen.”