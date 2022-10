Kristin Vangeyte zetelt in Raad van Europa

GeraardsbergenDe Geraardsbergse schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) is sinds deze week lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden in de Raad van Europa. “Deel uitmakend van de Belgische delegatie vertegenwoordig ik daar de lokale besturen in Vlaanderen", zegt ze trots.

De Raad van Europa werd opgericht in 1949 voor het bevorderen van mensenrechten en democratie. Het belangrijkste doel van de Raad van Europa is het bevorderen van eenheid tussen lidstaten , met name door het afsluiten van verdragen. Het belangrijkste (en gekendste wellicht) daarvan is het EVRM. Burgers kunnen zich daarbij beroepen bij een belangrijk orgaan van de Raad nl. het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Voor lokale besturen is het Charter voor Lokale Autonomie belangrijk. Lidstaten worden getoetst aan de vereisten van het Charter.

Burgerparticipatie

“De Raad bestaat uit diverse organen maar voor lokale besturen is vooral het Congres voor lokale en regionale overheden relevant. Burgerparticipatie, interculturele dialoog , e-democratie en respect voor gelijkheid en diversiteit zijn voorbeelden van domeinen waar het congres in de schoot van de Raad van Europa werkt. Op het congres uiten de lidstaten ook hun bezorgdheid over ‘ hate speech ‘ en fake news in onze samenleving. Online hatespeech en fake news zijn in opmars in de context ook van covid 19. In de online sfeer verspreiden hate speech en fake news zich razendsnel via allerlei kanalen en sociale media platfoms. Dit heeft een nefast paralyserend effect op de democratie. Veel aandacht ging ook naar de specifieke kwetsbaarheid van vluchtelingen, in het bijzonder vrouwen en kinderen", zegt Kristin Vangeyte.

Enthousiast

Het Congres pleit ervoor dat lokale overheden om gender-sensitieve en kindvriendelijke aanpak te hanteren. “Je kan stellen dat in Europa alle lokale overheden vaak kampen met dezelfde uitdagingen. Het is zeer verrijkend hier van gedachten te kunnen wisselen met andere lokale of regionale vertegenwoordigers. Als wat we lokaal doen kunnen koppelen aan wat in het Congres aan bod komt is dat zeer interessant. Ik ben heel enthousiast deel te kunnen uitmaken van de gemotiveerde Belgische delegatie", besluit Vangeyte. Het congres komt twee keer per jaar samen in Straatsburg.

