Krakers palmen gebouw van CM langs Zakkaai in

Noch de stad noch de lokale politie kunnen iets ondernemen tegen de krakers. Een procedure bij de vrederechter moet uiteindelijk beslissen over hun uitzetting, maar dat kan nog maanden aanslepen. Daarom heeft de CM haar personeel, dat twee dagen per week permanentie verleend in het gebouw langs de Zakkaai elders ondergebracht. Volgens buurtbewoners zijn de krakers met acht, waaronder ook enkele drugverslaafden. Het is vooral ‘s avonds dat de krakers voor overlast zorgen in de buurt.