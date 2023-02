Krakelingen over kwalen en plagen in Geraardsbergen: "Met Corona nog vers in het achterhoofd"

GeraardsbergenOp zondag 26 februari 2023 maakt Geraardsbergen zich op voor het eeuwenoude dubbelfeest van Krakelingen en Tonnekensbrand. “Met corona nog vers in het geheugen en een geschiedenis aan kwalen en plagen in onze stad lag het thema voor de Krakelingenstoet voor de hand: ziekte en genezing in Geraardsbergen", onthult schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld). Maar wat valt er die dag allemaal te beleven?