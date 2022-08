Koop nog snel je tickets voor Goocheltheater 'Verdwalen’ van Jahon

In deze familievoorstelling neemt Jahon je mee in een verhaal zonder woorden vol goochelen, muziek en poppenspel. Met behulp van de goocheltrucjes ga je mee op een wandeling doorheen een bijzonder bos waar zelfs een appel eten een uitdaging is. De voorstelling is gratis voor kinderen tot en met drie jaar, anders kost een ticket 2 euro per persoon. De voorstelling begint om 14.30 uur op Onkerzelestraat 280 in Geraardsbergen. Voor tickets kan je hier terecht. Meer informatie vind je hier.