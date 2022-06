Kinderopvang gesloten nadat kind lichaamlijk letsel oploopt: politie start onderzoek

De kinderopvang in de Gaverstraat biedt plaats aan acht kinderen. Het nieuws van de sluiting werd vernomen bij het Agentschap Opgroeien. “Hier zijn zeer recent gevaarsituaties gemeld waar we ons ernstig zorgen over maken. De zaken zijn ernstig genoeg om de vergunning tijdelijk te schorsen. Zo kunnen we de melding onderzoeken terwijl we zeker zijn dat er geen mogelijk gevaar meer is voor de kinderen die er worden opgevangen. We zijn ervan overtuigd dat deze snelle beslissing de enige juiste beslissing is", zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.

In Overboelare werd ingegrepen na een letsel bij een kind. Er loopt ook een politioneel onderzoek, maar er worden geen verdere details gegeven. Ferm, de werkgever van de onthaalouder, bevestigt de schorsing. “We hebben de vrouw even uit de running genomen. Ze is tijdelijk geschorst om te kijken hoe de vork aan de steel zit. Het ging om een incident met een kind, maar het kindje in kwestie is niet in gevaar. We onderzoeken wat er precies gebeurd is, maar de ouders kunnen gerust zijn", laat woordvoerster Caroline Audoor weten. Ook burgemeester Guido De Padt werd op de hoogte gebracht van de feiten. “Zolang het onderzoek loopt, kunnen we geen details geven", zegt De Padt.