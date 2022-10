Kinderdagverblijf Fie&Ola geopend: "Ook kinderen met beperking welkom"

Fiola vzw staat voor expertise en ervaring in ambulante en mobiele ondersteuning aan baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. “We werken hiervoor nauw samen met welzijnspartners in de regio. Maar we nemen ook zelf initiatieven om inclusieve opvang mogelijk te maken waar er tekorten zijn in het aanbod. We zijn een kleinschalige kinderopvang erkend door Kind en Gezin. Tot de leeftijd van 3 jaar – of langer in bepaalde omstandigheden – kunnen kinderen bij ons terecht. We staan open voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. We doen dit omdat we vinden dat élke ouder het recht heeft om een opvang te kiezen die nabij is, huiselijk en veilig", zegt directeur Dirk Mombaerts.