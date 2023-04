KIJK. Ondanks verbod trekken leerlingen voor tweede dag op rij verkleed naar school: "We gaan met hen in gesprek"

Wielrennen juniores Steffen De Schuyte­neer mooi achtste in Pa­rijs-Rou­baix voor juniores: “Ik ben toch wat teleurge­steld”

Niet alleen de beroepsrenners, maar ook de juniores reden hun Parijs-Roubaix. Weliswaar over een kortere afstand, maar over dezelfde vervelende kasseien. De winst ging naar de Fransman Matys Grisel. Steffen De Schuyteneer strandde op een zeer verdienstelijke achtste plaats.De Geraardsberegenaar hield er na afloop een dubbel gevoel aan over.