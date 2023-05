Jonge Deltaleerlingen winnen hoofdprijs in B-Photonics cup

Luc D.B. (53), die zijn partner (47) doodde in Brakel, kreeg vorige week te horen dat hij ongenees­lijk ziek was

Wat bezielde schilder Luc D.B. (53) om zijn 47-jarige partner te doden in het Oost-Vlaamse Brakel? “Nooit zag ik ze kibbelen of ruziemaken”, zegt een goede vriendin van het koppel. Maar vorige week kreeg de man te horen dat hij ongeneeslijk ziek was.