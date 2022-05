Job- en rekruteringsbeurs voor veiligheidssector in KA: “Breng meteen ook je CV mee”

Het GO! Atheneum Geraardsbergen richt als enige school in de streek al jaren de richtingen integrale veiligheid en veiligheidsberoepen (zevende jaar) in. Sinds dit jaar bieden ze ook de gloednieuwe richting defensie en veiligheid aan in de derde graad TSO. Gestart werd in het vijfde jaar, vanaf schooljaar 2022-2023 is er ook een zesde jaar in deze richting. “Onze school werkt al meer dan 10 jaar samen met tal van vaste partners. Zij rekruteren jaarlijks heel wat van onze pasafgestudeerde leerlingen, maar toch merken we dat de vraag naar werkkrachten groot blijft op de arbeidsmarkt. We sloegen dan ook de handen in mekaar om een job- en rekruteringsdag te organiseren, vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een job of opleiding binnen de veiligheidssector", licht Chris Teirlinck toe.