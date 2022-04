Infoavond richtingen in de veiligheidssector op GO! Atheneum Geraardsbergen

Geraardsbergen Huis van het Kind organi­seert samen met Gezinsbond ontbijt voor iedereen

Als kick-off van ‘Week van de Groeilamp’ organiseert Huis van het Kind samen met de Gezinsbond op zondag 15 mei een ontbijt voor iedereen in het Koetshuis in Geraardsbergen. Die zondagnamiddag organiseert Huis van het Kind ook een muzikaal theater in het Arjaantheater.

