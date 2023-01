Infoavond over gezond eten en gezond ouder worden

Die avond zal professor Eric De Maerteleire, bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen het hebben over de juiste voeding om langer en beter te leven. Het is niet zomaar een verhaal, maar wetenschappelijk opgebouwd werk, dat onze levensstijl in verband brengt met het aspect verouderen. Ook erfelijkheid en bepaalde aandoeningen komen aan bod, evenals eiwitten-koolhydraten-vetten in ons menu. De infoavond vindt plaats in het Arjaantheater en start om 19.30 uur. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en kunnen besteld worden via mail naar volkstuinen.gbergen@gmail.com. Aan de kassa betaal je 8 euro.