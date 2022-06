ILvA versnelt composteringsproject op site in Schendelbeke

Momenteel loopt een studie om een deel van dit groenafval om te zetten tot “biochar”, via een proces dat pyrolyse heet. “Dit is het verhitten (boven de 650 °C zonder toevoeging zuurstof) van organisch materiaal tot kool of biochar. In dit eindproduct zit de koolstof, die anders door verbranding of compostering uit het materiaal vrijkomt als CO2, vastgehouden voor honderden jaren. Dit proces gaat dus nog een stapje verder dan het CO2-neutraal maken van de afvalverwerking. De Biochar zelf kan gebruikt worden in de waterzuivering, als bodemverbeteraar (met koolstofopslag in de bodem) of als actieve kool. Het project werd goedgekeurd door Vlaio en kan voor 50 procent worden gesubsidieerd. Op dit moment worden de experimenten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, geëvalueerd. De komende maanden kan beslist worden of de bouw van de pyrolyse-oven in Schendelbeke kan opgestart worden", laat voorzitter Bart Van den Neste weten.