Huis van het Kind organiseert samen met Gezinsbond ontbijt voor iedereen

Elk jaar van 16 tot 23 mei wordt het thema ‘opvoeden en opgroeien’ extra belicht. Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. Daarom wordt gedurende deze week de groeilamp aangestoken. “Het is belangrijk om iedereen die met kinderen bezig is in de spotlights te zetten”, zegt schepen David Larmuseau (CD&V). Huis van het Kind Geraardsbergen voorziet tijdens het ontbijt een leuk aanbod voor kinderen. Er wordt een workshop ‘Muzikale dialoog’ voor de allerkleinsten aangeboden, maar ook voor kleuters en lagereschoolkinderen zal er wat te beleven zijn.

In de namiddag is er nog het muzikaal theater ‘En later word ik’ in het Arjaantheater. Vier jonge vrouwen brengen er elk hun eigen verhaal. De zoektocht binnen het al dan niet moeder zijn, is wat hen bindt. Het wordt een voorstelling met humor, diepgang, luchtigheid en vierstemmige muzikaliteit. Inschrijven voor het ontbijt kan via huisvanhetkind@geraardsbergen.be of gezinsbondgeraardsbergen@outlook.be. De kostprijs voor het ontbijt bedraagt 2 euro per volwassene. Kinderen ontbijten gratis. Inschrijven voor het muzikaal theater kan via huisvanhetkind@geraardsbergen.be of op 054/43.20.77. De toegang is gratis voor iedereen.