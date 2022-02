“Hoofd van cafébaas ingeslagen met een kandelaar”: hoe twee broers een bloedbad in café Het Vraagteken aanrichtten

Vastgebonden met tape, de keel overgesneden, het hoofd geperforeerd met een kandelaar. In café Het Vraagteken in Geraardsbergen vermoordden twee broers op 29 september 2003 drie slachtoffers. Met toenmalig onderzoeksrechter Freddy De Smet (69) blikken we terug op een van de gruwelijkste moorden uit de geschiedenis in Oost-Vlaanderen. “Nog telkens als het woord ‘vraagteken’ valt, denk ik aan de zaak terug.”