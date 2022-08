Groteweg twee weken afgesloten voor asfaltwerken

Wielrennen elites zonder contract David Desmecht is ‘Mister Regelmaat’ in het peloton: “Slechte dag is een zeldzaam­heid”

Officiële statistieken bestaan er niet als het om regelmaat gaat bij de elites z/c. Als die er zouden zijn, zou David Desmecht bijzonder hoog scoren. In de voorbije vier dagen haalde hij drie keer de top tien: derde in Lichtervelde, zesde in Lierde en zevende in Vloesberg. Het is allerminst een momentopname.

28 juli